В Совфеде отреагировали на результат Зеленского на выборах

Российский сенатор Константин Косачев отреагировал на результат, который, согласно данным экзит-поллов, показала на выборах в Раду партия украинского лидера Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Он уточнил, что Зеленскому удалось решить задачу по переформатированию состава Верховной рады из оппозиционной в «относительно лояльную».

Сенатор добавил, что Петр Порошенко, чья партия также участвовала в выборах, окончательно уходит в историю.

Ранее сообщалось, что партия президента Украины, по данным экзит-полл, победила в выборах.

По словам Зеленского, основной задачей для партии является прекращение конфликта на Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.