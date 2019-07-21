В Совфеде отреагировали на результат Зеленского на выборах

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

Российский сенатор Константин Косачев отреагировал на результат, который, согласно данным экзит-поллов, показала на выборах в Раду партия украинского лидера Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Он уточнил, что Зеленскому удалось решить задачу по переформатированию состава Верховной рады из оппозиционной в «относительно лояльную».

Сенатор добавил, что Петр Порошенко, чья партия также участвовала в выборах, окончательно уходит в историю.

Ранее сообщалось, что партия президента Украины, по данным экзит-полл, победила в выборах.

По словам Зеленского, основной задачей для партии является прекращение конфликта на Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.