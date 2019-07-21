Посольство Туркмении ответило на известие о смерти Бердымухамедова

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Посольство Туркмении назвало сообщения о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова ложью. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее различные источники заявили, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер. Отмечалось, что это произошло во время его отпуска.

В посольстве назвали эту информацию не соответствующей действительности.

«Это абсолютная ложь», — заявил представитель ведомства.

Также о смерти политика сообщал телеграм-канал, который освещает жизнь в арабских странах. Кроме того, местный оппозиционный Youtube-канал сообщил, что президент скончался 20 июля.