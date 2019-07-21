Опубликован первый экзит-пол с выборов в Раду

Появились первые данные экзит-пола на выборах в Раду по состоянию на 12.00 (совпадает с мск). Их опубликовал депутат Рады Мустафа Найем в зашифрованном виде в телеграм-канале.

По его данным, партия украинского лидера Владимира Зеленского набрала 37% голосов украинцев. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую возглавляет Виктор Медведчук отдали свои голоса 17,6%.

Далее идут партии, набравшие мене 10% голосов избирателей. Это: партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и 5,9%. После нее идет политическая сила экс-главы страны Петра Порошенко, которая получила 5,5%.

21 июля, начались внеочередные парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду.

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