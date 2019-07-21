Восемь избирательных пунктов не открылись на Украине

Первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой рассказал о том, как проходят внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по состоянию на 9.00 по мск не открылись восемь избирательных участков.

Уточняется, что еще 16 открылись с опозданием.

Поясняется, что эти участки находятся в Черниговской, Донецкой, Николаевской и Житомирской областях. Причинами сбоев была названы задержка передачи документов по составу комиссии, либо факт опоздания в печати бюллетени, а также неявка в назначенное время лавы комиссии.

Ранее сообщалось, что ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду.