В Донбассе наступило перемирие

Представительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявило, что бессрочного режима прекращения огня в Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает ТАСС.

В ДНР отмечают, что после наступления перемирия 21 июля с 00:01 до 03:00 нарушений выявлено не было.

Ранее представитель ОБСЕ рассказал о том, что были достигнуты договоренности по установлению перемирия в Донбассе.

Отмечается, что стороны договорились о том, что перемирие будет установлено в воскресенье, 21 июля.