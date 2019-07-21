Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду
Верховный суд Украины удовлетворил жалобу Центральной избирательной комиссии в отношении допуска к выборам фигуранта «газового дела» Александра Онищенко. Обь этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Онищенко был снят с выборов в Верховную Раду.
До этого Верховный суд запрещал депутату Александру Онищенко баллотироваться в парламент. Это было связано с тем, что он не проживал на территории Украины более пяти лет.
Однако Онищенко пытался отменить запрет и ему удалось пройти регистрацию в качестве кандидата на выборы.
Ранее сообщалось, что на Украине стартовали досрочные парламентские выборы.
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