«Всегда принадлежал мне»: экс-глава минобороны Грузии о «Рустави 2»

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили прокомментировал ситуацию, сложившуюся на телеканале «Рустави 2», передают местные СМИ.

Он заявил, что телеканал всегда принадлежал ему, а новый владелец Кибар Халваши был номинальной фигурой.

«Халваши был мальчиком на побегушках и Фигаро, чтобы бегать туда-сюда, и все! Телеканал «Рустави 2» принадлежал мне и завтра будет моим»

Как заявляет Окруашвили, он встретится с журналистами «Рустави 2» и передаст им безвозмездно полагающиеся 80%.

Ранее сообщалось, что новый владелец телеканала Кибар Халваши не собирается вмешиваться в редакционную политику «Рустави 2».

Он также отметил, что финансовое положение телекомпании хуже, чем он ожидал.