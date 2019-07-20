Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал «цирком» новый указ украинского лидера Владимира Зеленского об улучшении качества автодорог в стране.

По его словам, данные главы государства о том, что на ремонт 24 тыс. километров автомагистралей в стране понадобится около $5,8 млрд, не соответствует действительности.

Он отметил, что эта сумма втрое ниже необходимой. По этой причине, пояснил министр, дорожные компании не станут работать себе в убыток.

Ко всему прочему, министр уточнил, что выполнить поручения Зеленского за прописанный в указе период просто невозможно.

«Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!» — заключил Омелян.

Ранее сообщалось, что у Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс.