Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Российское посольство в Британии обнародовало карту, где Крым обозначен территорией Украины. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, запись в российском посольстве появилась в твиттере. В ней приводились слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику под давлением Вашингтона. Также к посту была прикреплена карта стран, где Крымский полуостров был обозначен частью Украины.

Этот пост заметило министерство иностранных дел Украины и поблагодарило «за признание очевидного».

«Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру», — добавили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что в магазинах Украины нашли дневники с картой страны без Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.