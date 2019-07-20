Путин заявил о единстве России и Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что русские и украинцы – это один народ. Об этом он сказал в опубликованном на сайте Кремля интервью, которое провел американский режиссер Оливер Стоун.

Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины. В ответ на это Стоун отметил, что это «две нации, но один народ».

«По сути, это одна нация», — добавил Путин.

По мнению российского президента, в основе всего лежит религиозная принадлежность.

«Все были православными и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, куда их «подтаскивала» Польша», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что со временем на Украине идентичность определилась и жители имеют на это право. Однако, считает Путин, у россиян и украинцев очень много общего и в основе своей, и по истории, так как «это, по сути, один мир, по традициям, очень многому».

Ранее Путин рассказал о своем президентстве.