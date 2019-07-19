Путин назвал себя оптимистом

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Об этом сообщает портал Kremlin.

Стоун отметил, что президент России находится в менее веселом настроении, чем во время их прошлой встречи.

Причиной ухудшения счастливых чувств российский лидер назвал трагичную ситуацию вокруг Ирана, а также развивающиеся торговые войны.

Он также отметил неблагоприятные политические события в Венесуэлле и Северной Корее, которая, по его мнению, «немножко откатилась назад».

Кроме того, Путин заявил, что Россия чувствует себя спокойно, поскольку у нее проблем нет. А затем глава государства назвал себя оптимистом.

Стоун также уточнил, что Путин является миротворцем, с чем согласился президент России.

Ранее сообщалось, что Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери.