Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он призвал лидера республики Хашима Тачи назначить новые выборы в парламент.

По его словам, он принял окончательное решение, и его отставка не может быть отозвана.

Он заключил, что теперь на главе Косово лежит ответственность за назначение дня парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами.