Премьер Косово подал в отставку
close
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он призвал лидера республики Хашима Тачи назначить новые выборы в парламент.
По его словам, он принял окончательное решение, и его отставка не может быть отозвана.
Он заключил, что теперь на главе Косово лежит ответственность за назначение дня парламентских выборов.
Ранее сообщалось, что французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами.