Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/175/12222175/AP_17038585774141-pic905-895x505-46600.jpg">

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций. Об этом она сказала в интервью Die Welt.

Как отмечается, политик выступила в поддержку сохранения санкций против российской стороны. По ее словам, «Кремль не прощает слабости», поэтому нужно действовать «с позиции силы» и придерживаться введенных против России ограничений. Параллельно нужно предлагать Москве диалог. Бывшая глава минобороны Германии решительно осудила политику России в прошедшие годы. Она заметила, что в течение продолжительного времени со стороны Москвы наблюдается «враждебное поведение». К числу его проявлений она относит такое «нарушение международного права», как воссоединение Крыма с Россией, а также попытку «как можно сильнее» расколоть Европу.

При этом фон дер Ляйен выразила удовлетворение по поводу действий Запада в ответ на эти «провокации». Она заметила, что европейцы стали лучше справляться с разоблачением дезинформационных кампаний из России и фейковыми новостями в социальных сетях. Политик также пообещала, что позаботиться о том, чтобы «американские друзья» не забыли, что они находятся по одну сторону стола. Она призвала Евросоюз и США теснее взаимодействовать вместе бороться с общими противниками, а не друг с другом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.