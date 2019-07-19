Вопрос о статусе Крыма не будет рассмотрен в «нормандском формате»
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Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА «Новости».
Карасин сказал, что повестка дня переговоров четко определена. Он добавил, что «нормандский формат» предполагает вопрос о реализации минских соглашений для устранения конфликта в Донбассе.
«Ни о каком статусе Крыма в этой повестке нет и речи», — добавил замглавы.
Он отметил, что этот вопрос окончательно решен и не подлежит обсуждению.
Ранее сообщалось, что после встречи экспертов «нормандского формата» появились подвижки для прогресса по выполнению минских договоренностей.