Конгрессу США показали новые санкции против России

Конгрессмены от демократов и республиканцев внесли в палату представителей законопроект о новых санкциях против России, передает РИА «Новости».

Речь идет об ограничительных мерах против сотрудников «службы безопасности России» из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Всего под санкции должны попасть 24 россиянина, действовать они будут до момента освобождения моряков.

Инцидент в Керченском проливе в Конгрессе назвали «неспровоцированным опасным нападением».