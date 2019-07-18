Для Порошенко не нашли места в зале Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает «Страна.ua».

17 июля Порошенко не пришел на допрос в Киеве, сославшись на то, что в Страсбурге он встречается с новоизбранными членами Европарламента. Однако издание опубликовало фото, где видно, что Поршенко не пустили в основной зал заседаний Европейского парламента. Вместо этого бывший украинский лидер сидит на балконе, слушая трансляцию в наушниках.

Ранее секс-скандал разразился в партии Порошенко перед выборами в Раду.