«Москва хочет быть другом грузинского народа»: Лавров о «Рустави-2»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва хочет быть другом грузинского народа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комментируя решение Европейского суда по правам человека по телеканалу «Рустави-2», глава МИД РФ сообщил, что любые ситуации, касающиеся внутренних дел Грузии должны решаться этой страной. Он добавил, что Москва хочет дружить с Грузией.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Рустави-2» поддержали уволенного генерального директора канала.