«Москва хочет быть другом грузинского народа»: Лавров о «Рустави-2»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва хочет быть другом грузинского народа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комментируя решение Европейского суда по правам человека по телеканалу «Рустави-2», глава МИД РФ сообщил, что любые ситуации, касающиеся внутренних дел Грузии должны решаться этой страной. Он добавил, что Москва хочет дружить с Грузией.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Рустави-2» поддержали уволенного генерального директора канала.