Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Лукашенко

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Президент России Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что российский лидер надеется на выработку приемлемых для обеих стран путей развития интеграции.

Путин заявил, что совместно со своим коллегой они намерены проанализировать решения, принятые в рамках Союзного договора, а также определить «что не сделано и по каким причинам».

Президент России подчеркнул, что диалог с Лукашенко является продолжением их совместных переговоров на Валааме.

Уточняется, что специальная комиссия уже подготовила доклад по итогам Союзного договора. По мнению Путина, все решения являются важными, перспективными и полезными.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил Путину уладить все проблемы до 8 декабря.