Рейтинг Зеленского вырос накануне выборов в Раду

Число довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского жителей страны увеличилось почти до 60%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такие данные были получены в ходе опроса.

Отмечается, что месяц назад 19 июня опубликованные данные такого же исследования показали, что рейтинг президента среди поддерживающих его граждан составлял 50%.

Уточняется, что число несогласных с курсом политики Зеленского за месяц не изменилось и осталось на позиции в 19%.

Кроме того, опрос показал, что недовольными работой Верховной Рады считаются 80% опрошенных украинцев.

Ранее сообщалось, что опрос выяснил отношение украинцев к Владимиру Зеленскому.