Рейтинг Зеленского вырос накануне выборов в Раду
Число довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского жителей страны увеличилось почти до 60%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такие данные были получены в ходе опроса.
Отмечается, что месяц назад 19 июня опубликованные данные такого же исследования показали, что рейтинг президента среди поддерживающих его граждан составлял 50%.
Уточняется, что число несогласных с курсом политики Зеленского за месяц не изменилось и осталось на позиции в 19%.
Кроме того, опрос показал, что недовольными работой Верховной Рады считаются 80% опрошенных украинцев.
Ранее сообщалось, что опрос выяснил отношение украинцев к Владимиру Зеленскому.