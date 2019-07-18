Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/12498079/upload-d215e9664ebbde06f8a2f6e40a736eab_1563018719_extra_large-pic905-895x505-49308.jpg">

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер заявил, что пока арестованные в России украинские моряки не вернуться на родину, диалог между странами не представится возможным.

Зеленский отметил, что об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину во время телефонных разговоров.

По мнению украинского главы, его требование является адекватным, выполнимым и реальным.

Президент Украины считает, что несовпадение списков стран является главной трудностью в обмене «всех на всех».

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал признание о звонке Путину.