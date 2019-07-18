У Зеленского пообещали заставить Путина согласиться на переговоры

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что команда лидера страны твердо намерена добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает LB.ua.

Шефир заявил, что Путин якобы демонстрирует, что «никому ничего не должен», киевская власти решительно хотят поговорить.

Он добавил, что Зеленский всеми своими действиями демонстрирует мирный настрой и готовность к улучшению отношений стран.

По его словам, россияне тоже хотят начала диалога, так как им некомфортно от нынешней ситуации.