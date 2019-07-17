В Донбассе оценили решение о выдаче их жителям паспортов России

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что указ об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса поможет облегчить им жизнь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мирошник отметил, что принятый документ поможет жителям подконтрольной Киеву части Донбасса избежать давления украинского режима и войны.

Ранее сообщалось, чтодля жителей всех районов Донецкой и Луганской областей доступна возможность получить российские паспорта. Ранее такой документ можно было получить только в некоторых областях этого региона.