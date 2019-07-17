Чего ждут от новой главы Еврокомиссии, сообщает SZ

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Die Sueddeutsche Zeitung рассказала о реакции на назначение бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии.

Отмечается, что при голосовании за ее кандидатуру отдали голоса 383 парламентария, что на девять голосов больше необходимого. Очевидно, что с избранием фон дер Ляйен на эту должность связаны большие надежды. По словам немецкого канцлера Ангелы Меркель, ее бывший министр является «убежденной и убеждающей европейкой», которая с энтузиазмом возьмется за стоящие перед Евросоюзом (ЕС) вызовы. Предшественник фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал ее избрание и заметил, что во главе ЕК впервые оказалась женщина. Несмотря на сложность работы, он уверен, что экс-министр обороны справится с ней замечательно.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что фон дер Ляйен занимает этот пост в непростое время, когда значение европейского объединения часто ставится под сомнение. Европе нужно дать ответы на такие значимые для будущего вопросы, как климатическая и миграционная политика, международная конкурентоспособность и революционные преобразования в сфере дигитализации. Председатель ХДС и новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала избрание фон дер Ляйен «историческим днем» для Европы.