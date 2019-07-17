Требовательность Зеленского сравнили с изнасилованием

Вице-спикер Рады Оксана Сыроид сравнила требовательность украинского лидера Владимира Зеленского в вопросах созыва внеочередного заседания Верховной Рады с изнасилованием. Об этом она написала в фейсбуке.

Сыроид заявила, что желание Зеленского о созыве внеочередного заседания после роспуска парламента напоминает «удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния личности».

Ранее сообщалось, что Зеленский срочно созывает Раду.

Заседание готовится на 18 июля для рассмотрения внесенных Зеленским законопроектов.

В повестку планируется включить законопроекты о конфискации незаконных активов лиц, о Высшем антикоррупционном суде, об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств.