Крым ответил на петицию к Зеленскому о выкупе полуострова

Глава общественной палаты от Крыма Григорий Иоффе заявил, что петиция к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением о выкупе полуострова у России в рассрочку демонстрирует потребительское отношение Украины к этому региону и его жителям. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Иоффе, такое отношение говорит о промывке мозгов у населения Украины.

Иоффе также подчеркнул, что Россия не будет торговать своими территориями.

К тому же, по мнению главы палаты, что Украине сейчас не до таких приобретений, так как ее покупательная способность находится на нуле.

Ранее сообщалось, что Зеленскому поступило предложение о приобретении Крыма.