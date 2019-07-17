Крым ответил на петицию к Зеленскому о выкупе полуострова
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Глава общественной палаты от Крыма Григорий Иоффе заявил, что петиция к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением о выкупе полуострова у России в рассрочку демонстрирует потребительское отношение Украины к этому региону и его жителям. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Иоффе, такое отношение говорит о промывке мозгов у населения Украины.
Иоффе также подчеркнул, что Россия не будет торговать своими территориями.
К тому же, по мнению главы палаты, что Украине сейчас не до таких приобретений, так как ее покупательная способность находится на нуле.
Ранее сообщалось, что Зеленскому поступило предложение о приобретении Крыма.