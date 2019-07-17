Чем займутся Путин и Лукашенко на Валааме, рассказали в Кремле

close
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в... Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в...
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в...
Сергей Бобылев/РИА «Новости»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрят главный собор и музей Валаама, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вечером лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Новость дополняется.