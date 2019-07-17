Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Спикер заявил, что Дума сейчас только дает согласование на назначение премьера, сам кабинет министров формируется премьером. В остальном парламент не участвует в формировании правительства.

По словам Володина, у президента нет возможности «опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам», при утверждении состава правительства. Поэтому, было бы правильно рассмотреть возможность участия Госдумы при формировании кабмина.

Ранее Володин раскритиковал единороссов, забравшихся на политический подиум.