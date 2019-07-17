Кучму обвинили в госизмене

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Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по... Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по...
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по...
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по нескольким статьям после заявления главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы. Об этом сообщает UNN.

В ГПУ отметили, что Кучму на допрос пока не вызывали.

Дело возбуждено по признакам преступлений по ст. «госизмена», «приготовление к преступлению», «воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований», а также «публичные призывы к совершению теракта».