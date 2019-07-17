Кучму обвинили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по нескольким статьям после заявления главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы. Об этом сообщает UNN.

В ГПУ отметили, что Кучму на допрос пока не вызывали.

Дело возбуждено по признакам преступлений по ст. «госизмена», «приготовление к преступлению», «воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований», а также «публичные призывы к совершению теракта».