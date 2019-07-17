Трамп продвигает в минфин иноагента

Американский президент Дональд Трамп решил выдвинуть на должность пресс-секретаря минфина США Монику Кроули. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Кроули — политолог. Она отказалась занять пост в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме после того, как ее обвинили в плагиате. Кроме того, она работала как иноагент на украинского миллиардера Виктора Пинчука.

Как уточняется, в настоящее время она занимает поста старшего советника главы минфина по связям с общественностью.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея.