Подход к русскому языку на Украине смягчат

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Источники в Киеве проинформировали о том, что вступивший в силу закон о госязыке на украинской территории может быть изменен после выборов в Раду 21 июля. Об этом пишут «Известия».

По словам источника, команда действующего президента Украины Владимира Зеленского намеревается сделать языковую политику более мягкой.

«Президент не стесняется говорить по-русски и признает право людей говорить на привычном им языке», — сказал источник.

Он добавил, что статус украинского языка как единственного государственного не изменится. Другой источник объяснил смягчение языкового подхода желанием усилить позиции Киева во время переговоров по Донбассу.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил ООН одобрить украинский язык в качестве официального.