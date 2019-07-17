Байден предложил Трампу потягаться в отжиманиях

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, в шутку предложил американскому президенту Дональду Трампу посоревноваться в отжиманиях от пола. Об этом сообщает MSNBC.

Как отмечается, так Байден готов ответить, если американский лидер станет критиковать его преклонный возраст.

«Я скажу ему: «Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать?» — заявил Байден.

Ранее Байден назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным.