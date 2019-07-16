ЕС потребовал от России признать вину в крушении MH17 над Донбассом

Евросоюз потребовал от Москвы признать вину в трагедии с крушением самолета Boeing над Донбассом в 2014 году.

Такой призыв содержится в заявлении Совета Европы.

Кроме того, в ЕС захотели от России полного сотрудничества в расследовании.

Ранее украинское государство начало процедуру передачи Нидерландам материалов дела по крушению Boeing в Донбассе в 2014 году.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.