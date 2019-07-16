ЕС потребовал от России признать вину в крушении MH17 над Донбассом

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Евросоюз потребовал от Москвы признать вину в трагедии с крушением самолета Boeing над Донбассом в 2014 году.

Такой призыв содержится в заявлении Совета Европы.

Кроме того, в ЕС захотели от России полного сотрудничества в расследовании.

Ранее украинское государство начало процедуру передачи Нидерландам материалов дела по крушению Boeing в Донбассе в 2014 году.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.