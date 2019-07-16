Силуанов объяснил развал СССР

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Московскому комсомольцу» назвал причины распада Советского Союза.

Он отметил, что конец СССР связан с внутриполитическими факторами.

«Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования», — пояснил он.

Силуанов призвал не связывать распад Союза с внешними санкциями.

Ранее Антон Силуанов рассказал о плюсах от повышения НДС с 18 до 20%, которое ввели в России с 1 января 2019 года.