В Раде потребовали отменить закон о госязыке

Оппозиционные депутаты Верховной рады Украины внесли проект об отмене закона о государственном украинском языке, передает РИА «Новости».

Авторами законопроекта являются Вадим Новинский, Евгений Мураев и Александр Вилкул.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предложил Совбезу беспристрастно оценить украинский закону о государственном языке, нарушающий минские соглашения.

Как отмечается, что постпред высказался о защите русского языка, который пытается искоренить киевская власть. Небензя подчеркнул, что этот язык все еще остается основным для многих украинцев.