Подписи Азара и Ширвиндта за кандидатов в МГД достоверные, заявили в избиркоме

Председатель Мосгоризбиркома Владимир Горбунов ответил на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу проверки подписей четырех избирателей за кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые якобы были признаны недействительными.

«По информации Мосгоризбиркома, подписи двух избирателей отсутствуют в ведомостях недействительных подписей и признаны комиссией достоверными. Подписи других двух избирателей имеются в подписных листах, но не были учтены в связи с допущенными ошибками сборщиками подписей от кандидатов», - говорится в письме Горбунова, размещенном на сайте СПЧ во вторник.

В Мосгоризбиркоме пояснили, что ошибочные сведения об избирателях были лично подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирательную комиссию. «Также в интернете распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей, как [журналист] Илья Азар и [телеведущий] Михаил Ширвиндт. Это не соответствует действительности, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными», - отмечается в письме Горбунова, которое цитирует ТАСС.

По словам главы Мосгоризбиркома, изложенная в обращении СПЧ информация не подтвердилась, нарушений избирательного законодательства в действиях окружных избирательных комиссий не было установлено.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев во вторник заявил, что информация о якобы выявленном большом количестве незаконно отбракованных подписей в поддержку ряда кандидатов в Мосгордуму не подтвердилась.