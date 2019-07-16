Журналиста выгнали с украинского пляжа за украинский язык

В Бердянске журналиста-националиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей выгнали с пляжа за разговор на украинском языке, сообщает «Обозреватель».

По данным СМИ, охранники пляжа, расположенного на территории отеля, заявили, что «тут все за Россию», и прогнали семью.

Инцидент произошел, когда семья попыталась пройти через территорию отеля. Жена Гармаша говорила на украинском, а охранники частной зоны — на русском.

Журналист утверждает, что обратил их внимание, что по закону Украины 50 м. от воды — общественная территория, на что охрана якобы ответила ему «мы тут живем не по вашим дыбильным украинским законам» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Гармаш назвал произошедшее «жестяком».