У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца. Об этом сообщает «Униан».

По его словам, точное количество людей для обмена пока не определенно.

По его словам, стоит зада разблокировать процесс «всех на всех».

Он также отметил, что украинский омбудсмен Людмила Денисова сейчас находится в Москве и обсуждает фамилии тех, кого будут обменивать.

Ранее сообщалось, что Киев согласился на обмен пленных.