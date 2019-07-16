Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Мосгордуму. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель администрации президента заявил о том, что в Кремле не намерены вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму.
«Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит», — отметил Песков.
Пресс-секретарь Путина также добавил, что соблюдение избирательного законодательства является компетенцией избиркома.
Песков рассказал, что отказ от сбора подписей для регистрации кандидатов на выборы не представляется возможным.