Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Мосгордуму. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель администрации президента заявил о том, что в Кремле не намерены вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму.

«Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что соблюдение избирательного законодательства является компетенцией избиркома.

Песков рассказал, что отказ от сбора подписей для регистрации кандидатов на выборы не представляется возможным.