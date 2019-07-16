Новые переговоры Путина и Зеленского анонсировали на Украине

Заместитель главы офиса украинского лидера Вадим Пристайко не исключил возможность новых телефонных переговоров между главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинская сторона готова обсуждать по телефону освобождение украинских моряков и других украинцев хоть каждый день, если будет виден прогресс.

При этом он добавил, что дата следующего разговора по телефону между Путиным и Зеленским пока не согласована.

«Тут многое связано и с судебными решениями, и внесудебными решениями, переговорами наших омбудсменов», — пояснил Пристайко.

Он заключил, что разговор с российским президентом не является для Украины табу, особенно если это помогает освобождению украинцев.

Ранее сообщалось, что президенты России и Украины впервые поговорили по телефону.