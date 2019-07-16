СМИ сообщили об изоляции Зеленского

В правительстве Украины заявили, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит его в неком «футляре». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правительстве.

По словам источника, окружение главы государства якобы препятствует его прямой коммуникации с внешним миром.

Он отметил, что в администрации президента есть несколько влиятельных группировок.

«Они разные, но делают примерно то же — пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира», — отметил источник.

Причем он уточнил, что сейчас всю коммуникацию президента держит в своих руках глава офиса президента Андрей Богдан.

Ранее сообщалось, что у Зеленского захотели провести еще одни выборы.