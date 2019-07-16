Кремль высказался о ситуации с выборами в Мосгордуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий заявил, что в администрации российского лидера Владимира Путина следят за ходом кампании по выборам депутатов Мосгордумы. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, по его словам, Кремль не собирается вмешиваться в происходящее.

«Это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию», — пояснил Песков.

Он также отметил безальтернативность чистых выборов и то, что в Москве они всегда проходили на высоком уровне.

Помимо этого, Песков призвал кандидатов, которых якобы сняли с предвыборной гонки по надуманным предлогам, обращаться в судебные инстанции.