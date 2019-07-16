Макрон настроен на переговоры с США, Россией и Ираном по СВПД

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен обсудить тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с президентами Ирана Хасаном Роухани, России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нужно сохранить ядерное соглашение и создать условия продуктивного диалога с Ираном, чтобы обсудить ядерную программу, а также региональные и баллистические вопросы.

Макрон добавил, что нужно избежать любой формы эскалации в регионе.

Ранее состоялась встреча глав ФРГ, Франции и Великобритании. Правительства стран выразили опасения развала СВПД из-за санкций США и в связи решением Ирана не выполнять некоторые основные положения сделки.