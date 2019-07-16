В конгрессе объявили о подходящем времени для импичмента Трампа
close
Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что настало отличное время для импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению, члена конгресса, Трампа нужно убрать с поста президента, так как он нарушает права человека.
Также, по мнению Омар, Трамп является главой страны с наиболее коррупционной администрацией за всю историю США.
«Настало время для импичмента этого президента», — добавила Омар.
Стоит отметить, что слова конгрессвумен поддержали демократы Рашида Тлаиб, Александриа Оказио-Кортес, а также Аянна Прессли.
Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства.