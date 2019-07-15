Зеленский массово увольняет послов Украины

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение сменить 12 послов страны в других странах. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это решение ознаменовало начало обновления дипломатического корпуса Украины.

«Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в том числе у страны появился новый посол на территории США, а Валерий Чалый освободит эту должность.

Ранее Зеленский повторно попросил Раду рассмотреть вопрос относительно отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина.