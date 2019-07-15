Пришедшие на встречу кандидаты не были готовы к диалогу, заявил глава МГИК

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, оказались не готовы к конструктивному диалогу и стремились превратить встречу в митинг, рассказал РИА «Новости» председатель МГИК Валентин Горбунов.

Ранее Горбунов заявил, что в понедельник готов принять всех желающих кандидатов в депутаты Мосгордумы и обсудить с каждым возникающие вопросы по итогам проверки подписей.

Приехавший в Мосгоризбирком оппозиционер Илья Яшин заявил журналистам, что встреча с главой МГИК фактически не состоялась, поскольку «Горбунов в последний момент решил изменить формат ранее заявленной публичной встречи с кандидатами в депутаты на личный прием».

«Поодиночке я готов был всех слушать, но, к сожалению, некоторые кандидаты, например, господин Яшин и (Любовь) Соболь хотели превратить все это в митинг. Они требовали собрать всех вместе, с камерами. Они не были настроены конструктивно что-то обсуждать, они пришли опять митинговать», - рассказал Горбунов.

По его словам, одним из немногих кандидатов, настроенных на конструктивную беседу, был Дмитрий Гудков. «Наиболее трезво к этому подошел Дмитрий Гудков, который хотел все-таки конструктивно обсудить проблемы, связанные, может быть, в дальнейшем с изменениями в законодательстве», - добавил глава МГИК.

По его словам, в итоге согласились индивидуально обсудить свои проблемы двое кандидатов: самовыдвиженцы Ирина Собянина и Иван Кульнев.

В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.