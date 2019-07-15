Focus: Европа не может найти место между США, Россией и Китаем

Политолог в области международной и внешней политики Томас Егер предположил, какой будет расстановка сил на международной арене через несколько лет. Об этом пишет Focus.

По его словам, президент США Дональд Трамп и его политический лозунг «Америка прежде всего» является ясным ответом на международные противоречия. Он продвигает его, несмотря на сопротивление, при этом увеличивая отрыв от ведущих государств в военной и экономической сферах. Чем сильнее США, там меньше они должны обращать внимание на других. Егер замечает, что в Китае дело обстоит так же: председатель КНР Си Цзиньпин представил план «Сделано в Китае 2025», который предполагает «Китай прежде всего». Он стремится сократить отрыв от США в военной сфере, а также перегнать их в экономический и технологической сферах. Пекин стремится к тому, чтобы другие страны учитывали его интересы.

При этом у России нет такой же экономической мощи, как у США и Китая, но президент России Владимир Путин делает ставку на ВС страны. Подход «Россия прежде всего» предполагает, что со страной будут считаться. В соседних с ней странах не должно быть влияния других государств, а крупные державы должны считаться с Москвой. При этом стратегии «Европа прежде всего» пока нет, так как европейцы не определились, как реагировать на новый мировой порядок. Автор замечает, что европейским странам нужно позаботиться о том, чтобы их интересы учитывались.