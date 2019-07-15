Яшина обвинили в использовании служебного положения на выборах в Мосгордуму

Член «Парнаса» Михаил Конев заявил, что глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин воспользовался своим служебным положением при выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам Конева, Яшин пользовался сайтом совета депутатов при продвижении своей политической программы. Он подчеркнул, что на финансируемом на бюджетные средства сайте запрещена политическая и коммерческая реклама, а Яшин размещает ссылки на собственные соцсети с агитационными роликами.