Опрос выявил лидера в рейтинге на пост премьера Украины

Данные опроса социологической группы «Социс» свидетельствуют о том, что среди кандидатов на пост украинского премьера лидером является депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно полученным данным, за него готовы проголосовать 14,9% опрошенных. На втором месте находится лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с показателем в 13,3%. Тройку лидеров замыкает действующий глава кабмина Владимир Гройсман (9,2%).

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране необходимо сократить количество министров. В настоящий момент на Украине число членов правительства достигает 25 человек. Премьер же предлагает сократить их количество до 12 человек.