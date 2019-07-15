Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал. Он написал в своем фейсбуке, что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает на дорогах.

Зеленский заверил, что эти автомобили останавливаются на светофорах, стоят в пробках и передвигаются без «мигалок» .

«Президент — такой же участник движения, как и все», — заявил Зеленский.

В сериале «Слуга народа», где играет Зеленсикй, герой также ездит на велосипеде на работу.

Ранее видео наезда кортежа Зеленского на детей появилось в Сети