Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

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Кадр из сериала «Слуга народа» Кадр из сериала «Слуга народа»
Кадр из сериала «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал. Он написал в своем фейсбуке, что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает на дорогах.

Зеленский заверил, что эти автомобили останавливаются на светофорах, стоят в пробках и передвигаются без «мигалок» .

«Президент — такой же участник движения, как и все», — заявил Зеленский.

В сериале «Слуга народа», где играет Зеленсикй, герой также ездит на велосипеде на работу.

Ранее видео наезда кортежа Зеленского на детей появилось в Сети