Названа причина проблем с дыханием у Меркель
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт объяснил, почему канцлер Ангела Меркель с трудом дышала на встрече с журналистами в Париже. Об этом пишет Die Rheinische Post.
По его словам, в состоянии Меркель нет ничего обычного.
«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов», — заявил Зайберт.
Он добавил, что затем она сразу сделала заявление, и подчеркнул, что в этом нет повода для спекуляций.
Ранее руководитель немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке объяснил причины приступов дрожи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и назвал возможный диагноз политика.