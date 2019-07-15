Названа причина проблем с дыханием у Меркель

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт объяснил, почему канцлер Ангела Меркель с трудом дышала на встрече с журналистами в Париже. Об этом пишет Die Rheinische Post.

По его словам, в состоянии Меркель нет ничего обычного.

«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов», — заявил Зайберт.

Он добавил, что затем она сразу сделала заявление, и подчеркнул, что в этом нет повода для спекуляций.

Ранее руководитель немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке объяснил причины приступов дрожи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и назвал возможный диагноз политика.